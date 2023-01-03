Лидер Северной Кореи снял с должности второго по значимости военного чиновника страны
Глава КНДР Ким Чен Ын освободил от занимаемой должности второго по значимости, после себя, военного чиновника.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын снял с должности секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТМК), заместителя председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхона, передало национальное агентство ЦТАК. Эта должность считается второй по значимости в КНДР, после главы государства.
В Южной Корее увольнение важного чиновника связывают с недавним обострением на полуострове, а также нарушением воздушного пространства КНДР южнокорейскими беспилотниками.
На пост назначен Ли Ён Гиль, ранее занимавшего должность министра обороны Северной Кореи.
Опубликовано: Максим Алексеев
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