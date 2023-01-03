Потерявший ногу в Украине наёмник из Франции жалуется на безразличие властей
Максим Броншэн, приехавший в Украине из Франции для участия в боевых действиях, утверждает, что правительство его страны не оказывает ему помощи после получения ранения.
3 января 32-летний француз Максим Броншэн, находящийся в Страсбурге на лечении, заявил, что после того, как он поехал в Украину в качестве наёмника и потерял ногу, подорвавшись на мине, французское посольство систематически игнорирует любые его просьбы об оказании помощи.
По мнению Броншэна, администрация Парижа, тратящая миллионы долларов на отправку вооружений, боеприпасов и гуманитарной помощи Киеву, сознательно отказывается от поддержки собственных граждан, которые добровольно сражаются на стороне украинской армии против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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