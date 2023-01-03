Максим Броншэн, приехавший в Украине из Франции для участия в боевых действиях, утверждает, что правительство его страны не оказывает ему помощи после получения ранения.

3 января 32-летний француз Максим Броншэн, находящийся в Страсбурге на лечении, заявил, что после того, как он поехал в Украину в качестве наёмника и потерял ногу, подорвавшись на мине, французское посольство систематически игнорирует любые его просьбы об оказании помощи.

По мнению Броншэна, администрация Парижа, тратящая миллионы долларов на отправку вооружений, боеприпасов и гуманитарной помощи Киеву, сознательно отказывается от поддержки собственных граждан, которые добровольно сражаются на стороне украинской армии против России.