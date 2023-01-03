Гурулев: никто не узнает о подготовке армии России к новому наступлению
Депутат Госдумы Андрей Гурулев утверждает, что подготовка российской армии к новой наступательной операции в Украине строго засекречена.
Российский политик Андрей Гурулев прокомментировал заявление экс-командира украинского нацбатальона "Азов" (организация признана террористической в РФ) Максима Жорина, который утверждает, что мобилизованные россияне уже прошли воинскую подготовку и готовятся к новому наступлению на позиции ВСУ.
По мнению Гурулева, если войска России действительно ведут подготовку к наступательной операции в Украине, то спецслужбы этой страны никогда об этом не узнают.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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