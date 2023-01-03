NPD: Запад поставляет Украине «металлолом и рухлядь», чтобы быстрее обновить арсенал НАТО

Как заявил журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман, западные страны поставляют Киеву устаревшее вооружение с целью побыстрее обновить собственный арсенал.

В своей статье Тохман пишет, что военные поставки с Запада на Украину идут практически непрерывным потоком. При этом преимущественная часть вооружения находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Фактически, по словам журналиста, это металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие украинских вооруженных сил. Такое удручающее состояние вооружений объясняется тем, что оно поставляется Украине со старых военных складов.

Как подчеркивает издание, эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) однозначно подтвердили, что большинство оружия и военной техники поступает с Запада на Украину из старых военных запасов, причем делается это для того, чтобы освободить склады и пополнить их новыми видами вооружений.

По словам журналиста, такая очистка от хлама является крайне выгодной для Запада. Тохман отмечает, что американские военные концерны, в числе которых Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, уже заключают новые контракты на пополнение арсеналов не только Соединенных Штатов Америки, но также их союзников по НАТО.

Журналист убежден, что под видом военной помощи американская администрация преследует собственные цели и лоббирует продажу оружия в интересах своего военно-промышленного комплекса.