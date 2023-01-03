Заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко сообщил о готовности Москвы отвечать на любые военные угрозы со стороны Токио.

3 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко публично заявил, что милитаризация японской риторики в отношении Москвы полностью управляется Соединёнными Штатами, однако в действительности Токио может вынашивать агрессивные планы по направлению к России.

По данным Руденко, российские войска готовы оперативно блокировать любые военные опасности, исходящие со стороны вооружённых сил Японии.