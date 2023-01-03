Руденко: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии
Заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко сообщил о готовности Москвы отвечать на любые военные угрозы со стороны Токио.
3 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко публично заявил, что милитаризация японской риторики в отношении Москвы полностью управляется Соединёнными Штатами, однако в действительности Токио может вынашивать агрессивные планы по направлению к России.
По данным Руденко, российские войска готовы оперативно блокировать любые военные опасности, исходящие со стороны вооружённых сил Японии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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