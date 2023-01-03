Hurriyet: обмен пленными между Киевом и РФ с участием Медведчука прошёл в Анкаре

Издание Hurriyet утверждает, что российско-украинский обмен военнопленными, где фигурировала персона Виктора Медведчука, был осуществлён в Турции.

3 января журналисты газеты Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных турецких политиков сообщили, что обмен военнопленными между Россией и Украиной, при котором Киеву были возвращены командиры нацбатальона "Азов" (организация признана террористической в РФ), а Москве - украинский оппозиционер Виктор Медведчук, произошёл в Анкаре.

При этом в Hurriyet отметили, что по настоянию российской стороны пять командиров украинского "Азова" временно остались на территории Турции.