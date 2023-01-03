Le Figaro: Украина утратит доступ к Чёрному морю после потери Одессы
Пользователи французского новостного портала Le Figaro утверждают, что армия Украины не сможет добиться военной победы над Россией, ввиду чего Киев откажется от новых территорий.
Днём вторника комментаторы издания Le Figaro оценили новость о том, что Владимир Зеленский серьёзно настроен на военную победу над Россией по итогам спецоперации. Многие из читателей Le Figaro отнеслись со скепсисом к заявлениям Зеленского, отметив, что такая решительность приведёт ВСУ к новым поражениям.
Некоторые из прокомментировавших пост в Le Figaro отметили, что с высокой долей вероятности российские войска займут Одессу уже в недалёком будущем, лишив Киев выхода к Чёрному морю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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