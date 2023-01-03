Знаменитый психиатр Наталья Бехтерева верила в вещие сны и сверхъестественные силы

Выдающийся нейрофизиолог и академик, основавшая Институт мозга человека РАН, с детства пережила много потрясений.

Детство будущего светилы было непростым. Она родилась в Ленинграде в 1924-м году в семье ученых, но позже ей пришлось расти в детдоме. В 1947 году Наталья Бехтерева закончила 1-й Ленинградский мединститут и аспирантуру Института физиологии ЦНС. Потом стала младшим научным сотрудником.

В 1975 году она получила звание академика АМН СССР (позже РАМН). Была также главным редактором двух академических журналов.

Удивительно, но, несмотря на научную деятельность, Наталья Петровна верила в мистические и сверхъестественные силы, а также вещие сны. В течении жизни она видела 4 вещих сна, которые предсказали роковые события.

Природу снов ученая объясняет так: "Во сне приходят открытия и решения трудных проблем. Человек постоянно о чем-то думает, и это не поддается усмирению защитных механизмов. Случается, что силы, защищающие человека от сверхпереживаний, не срабатывают. Тогда мозг, свободный от раздражителей дня, выводит в сознание самое важное. То, что волнует сильнее всего".

Первым мужем у Бехтеревой был физиолог Всеволод Медведев. У них в 1949 году родился сын Святослав, но брак оказался недолгим.

Вторым мужем стал Иван Каштелян. Вместе они воспитывали также сына Ивана от первого брака - Александра. Пасынок был врачом, но при этом имел наркотическую зависимость и в 1990-м году свёл счеты с жизнью. Отец Александра не выдержал удара и той же ночью умер от инсульта.

Наталья Петровна после двойных похорон около восьми лет приходила в себя. Она говорила, что в этот период "я была не я, а тень". Её спасла вера.

"Вера в Бога пришла после всего пережитого. У меня и раньше было ощущение, что, вероятно, есть нечто выше нас. Но после личной трагедии я оказалась в особом, измененном состоянии. Специалисты знают: это не болезнь, но мне было безумно трудно жить, хотя я сохраняла работоспособность, писала деловые статьи и выступала с докладами", - рассказала академик.

Сын Бехтеревой Святослав Медведев сначала отучился на физика, затем переквалифицировался. С 1990-го года он стал директором Института человеческого мозга РАМН.

Его дочь Наталья Медведева тоже закончила медуниверситет, работала акушер-гинекологом, а потом гены взяли своё: она стала психиатром, продолжила семейную династию в области изучения мозга.

Бехтерева написала свыше 400 научных трудов и статьей, которые были переведены на сотни языков. Широкую известность получила ее книга "Магия мозга. Лабиринты жизни", где ученая рассказала о своей жизни и работе.

Академик была убеждена: всё, что происходит, делается ради некой цели. Потому что без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Зазеркальем она называла странные, непонятные, порою даже мистические явления, которые сложно объяснить с научной точки зрения.

Однажды в Болгарии, Бехтерева решила посетить Вангу. Когда она стала в конец длинной очереди, вдруг услышала окрик: "Наталья, не прячься за мужчину, иди сюда!" - Бехтерева подумала, что Ванге о ней рассказали.

Но это было не так. Ванга сказала посетительнице, что к ней пришла умершая мать Бехтеревой и показала жестом трясущиеся руки, заявив: "Это всё болезнь". Академик обомлела, ведь ее мать так и говорила, у нее был синдром Паркинсона.

Ванга рассказала и про другие факты жизни Бехтеревой. А в конце встречи заявила, что ей надо поехать в Сибирь. Каково же было удивление ученой, когда по возвращении домой она обнаружила приглашение на конференцию в Сибирь.

Эксперт считала, что позитивное мировосприятие формируется воспитанием. Тем не менее, есть люди, у которых агрессия заложена в характере изначально.

"Есть люди, которых невозможно воспитать. Вообще в человеческой популяции есть группы людей со злыми, агрессивными наклонностями. Это потому, что правый отдел височной доли у них немного не в порядке", - объясняла ученая.