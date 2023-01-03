СБУ обвинила двух российских генералов в посягательстве на территориальную целостность

После серии ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, СБУ приговорила заочно еще двух российских генералов.

«Одним из них является командующий дальней авиации ВКС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим — бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов», — сообщает СБУ.

СБ Украины в своем постановлении обвиняет российских командиров в посягательствах на территориальную целостность страны, а кроме того в военных преступлениях.

Максимальное наказание по любому из названных составов пожизненное лишение свободы.

