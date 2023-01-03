Зюганов заявил, что готовится встреча Путина с руководством Госдумы для обсуждения неотложных вопросов
Руководитель российских коммунистов Геннадий Зюганов рассказал репортерам информационного агентства «РИА Новости» о том, что в настоящее время идет подготовка встречи российского президента Владимира Путина с руководством Государственной Думы.
По словам Зюганова, надо не откладывая провести данную встречу и обсудить все актуальные проблемы. Как отметил лидер КПРФ, он и его соратники к этому полностью готовы, также в настоящее время ведется подготовка встречи. Зюганов подчеркнул, что идея о проведении данной встречи поддерживается всеми лидерами фракций.
Руководитель компартии России также заявил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, «чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима».
Официального подтверждения о подготовке данной встречи пока не поступало ни от пресс-службы президента России, ни от руководства Госдумы.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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