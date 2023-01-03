Экипаж Су-24М ВКС России повторил подвиг Гастелло под Бахмутом

О подвиге российских летчиков рассказали очевидцы событий, которые произошли недавно под Бахмутом (Артемовском).

Свидетели сообщили, что подбитый из переносного комплекса российский самолет не стал уходить от маневра, а направился прямиком на колонну ВСУ.

Горящая машина врезалась в самую гущу техники противника и уничтожила живую силу и БМП.

Летчик Николай Гастелло вошел в историю, как один из первых советских пилотов, который пожертвовал собой и увелсамолет на таран вражеских войск.