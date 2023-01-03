Мулярчик: Польша просит ООН помочь в получении репараций от Германии
Польский политик Аркадиуш Мулярчик утверждает, что Варшава обратилась за помощью к ООН с целью добиться выплат репараций от ФРГ.
3 января уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик выступил в эфире местной радиостанции, где публично заявил, что Варшава обращается к администрации Организации объединённых наций с целью добиться выплаты компенсаций от Берлина за ущерб, нанесённый польскому государству в годы Второй мировой войны.
По мнению Мулярчика, правительство Польши остро нуждается в учреждении переговорной платформы, которая сможет организовать диалог между Варшавой и Берлином на тему репараций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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