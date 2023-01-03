Кумох: в Польше считают Бандеру непричастным к Волынской резне

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох утверждает, что влияние Степана Бандеры на начало Волынской резни переоценено.

3 января польский политик Якуб Кумох появился в эфире радио RMF FM, где сообщил, что считает Степана Бандеру невиновным в Волынской резне 1943 года, когда украинцы атаковали более ста польских деревень, убив от 100 до 200 тысяч мирных поляков. По мнению Кумоха, невиновность Бандеры обусловлена тем, что во время инцидента он находился в концлагере.

Днём ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не потерпит героизации нацистских преступников на территории Украины.