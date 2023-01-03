Израиль признал неспособность справиться с культом Бандеры на Украине

По словам израильских дипломатов, у них нет рычагов влияния для того, чтобы прекратить или хотя бы приостановить героизацию Бандеры на Украине.

Ранее израильские власти израильские власти постоянно делали замечания Киеву относительно культа Степана Бандеры, однако их призывы не реабилитировать и не прославлять лидеров антисемитского движения на Украине проигнорировали. Поэтому в текущем году представители израильского дипломатического корпуса решили не комментировать подобные попытки.

Как говорится в статье, опубликованной изданием Haaretz, посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко доводили до украинских властей и международной общественности свою позицию — но, вероятно, мы не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию, по крайней мере на данный момент.