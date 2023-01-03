Эксперты назвали продукты, которые помогают в борьбе с запахом изо рта
Оказывается, большую пользу дает употребление пробиотиков: йогурта, супа мисо или хлеба на закваске.
Причина неприятного запаха в том, что он появляется тогда, когда образуются в слюне летучие соединения серы. Если от них избавиться, то и проблема пропадёт.
Данные соединения создаются бактериями, живущими в остатках пищи, потому очень важно следить за гигиеной рта. Однако есть и иные способы побороть запах — скажем, с помощью пробиотиков, сообщает Рамблер.
Учёные провели испытания с участием около 300 человек. Специалисты исследовали полость рта испытуемых на наличие факторов, которые приводят к развитию неполезных бактерий.
И оказалось, что на исчезновение таких бактерий могут влиять пробиотические продукты - к примеру, йогурт, хлеб на закваске или суп мисо.
Тем не менее, подчеркивают ученые, очень важно соблюдать гигиену рта, не забывать чистить зубы и язык.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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