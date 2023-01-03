Эксперты назвали продукты, которые помогают в борьбе с запахом изо рта

Оказывается, большую пользу дает употребление пробиотиков: йогурта, супа мисо или хлеба на закваске.

Причина неприятного запаха в том, что он появляется тогда, когда образуются в слюне летучие соединения серы. Если от них избавиться, то и проблема пропадёт.

Данные соединения создаются бактериями, живущими в остатках пищи, потому очень важно следить за гигиеной рта. Однако есть и иные способы побороть запах — скажем, с помощью пробиотиков, сообщает Рамблер.

Учёные провели испытания с участием около 300 человек. Специалисты исследовали полость рта испытуемых на наличие факторов, которые приводят к развитию неполезных бактерий.

И оказалось, что на исчезновение таких бактерий могут влиять пробиотические продукты - к примеру, йогурт, хлеб на закваске или суп мисо.

Тем не менее, подчеркивают ученые, очень важно соблюдать гигиену рта, не забывать чистить зубы и язык.