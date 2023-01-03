Новые русские фамилии, появившиеся во времена существования СССР

Как свидетельствует перепись населения 1897 года, почти у 75% людей, проживающих на территории Российской империи, не было вообще никаких фамилий. Они появились только во времена советской эпохи.

Только в 30-е годы ХХ века у каждого гражданина СССР появились настоящие фамилии. Случилось это после объявления всеобщей паспортизации.

Официальные фамилии были тогда только у жителей Центральной России. Люди, жившие на окраинах, в глухих забытых деревнях, не имели никаких документов.

Различали друг друга по устным прозвищам, на основе которых они потом и получили свои фамилии.

Андрей, сын Прокопия, превращался в Прокопьева, Федор, прозванный Косым, получал фамилию Косой или Косов - для благозвучности.

В 1918 году Ленин подписал декрет "О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища". В то время многие люди желали поменять фамилию или имя. Причины были разными.

Но не только неблагозвучие заставляло граждан вносить изменения в паспорта.

Многие боялись дворянского или религиозного происхождения своих фамилий, что в советскую эпоху совсем не приветствовалось.

За перемену фамилии надо было платить, пошлина взималась немалая.

Вот почему сотрудники паспортных столов охотно шли на это, заметно пополняя таким образом казну новоиспеченного советского государства.

В пору существования СССР появилось много новых фамилий, соответствующих духу времени: Авангардов, Амперов, Атеистов, Вольфрамов, Декабристов, Делегатов, Демократов, Депутатов, Комиссаров, Коммунаров, Мартенов, Маузеров, Новомиров, Октябрьский, Партизанский, Правдин, Пролетарский, Самолетов, Советов, Электронов, Юннатов.

Были и такие фамилии, которые образовывались как аббревиатуры: Ренатов ("революция, наука, труд"), Дамиров ("даешь мировую революцию").

Советский Союз включил в себя разные республики, включая среднеазиатские.

Вот откуда у советских граждан появились фамилии Ибрагимов, Мамедов, Гаджиев, Абдуллаев (их давали по родовому имени Абдулла, Гаджи, Ибрагим, Мамед).

В некоторых союзных государствах русские фамилии перекраивались на свой национальный лад. Так в Латвии появились Петровс, Кузнецовс, Федоровс.