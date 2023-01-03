Орбакайте, отмечавшая Новый год на лайнере, не может сойти на берег из-за плохой видимости
Певица Кристина Орбакайте отмечала новогоднюю ночь на лайнере. До сих пор артитска не может сойти на берег из-за плохой видимости.
Кристина Орбакайте была в Сочи, загрузив багаж на лайнер "Астория Гранде".
Новогодний тур предполагал путешествие на турецкое побережье, а также в Стамбул.
После же главной ночи года на борту лайнера не было ничего видно из-за тумана.
В результате плохой видимости капитан не высадил пассажиров в столице Турции, а направил лайнер в объезд, что пришлось не по душе знаменитости.
1 января Орбакайте провела в море, а 2-ого числа звезда в соцсетях заявила, что пассажиров должны были высадить на рассвете, но они находятся не возле Стамбула, а на противоположном берегу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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