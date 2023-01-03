Орбакайте, отмечавшая Новый год на лайнере, не может сойти на берег из-за плохой видимости

Певица Кристина Орбакайте отмечала новогоднюю ночь на лайнере. До сих пор артитска не может сойти на берег из-за плохой видимости.

Кристина Орбакайте была в Сочи, загрузив багаж на лайнер "Астория Гранде".

Новогодний тур предполагал путешествие на турецкое побережье, а также в Стамбул.

После же главной ночи года на борту лайнера не было ничего видно из-за тумана.

В результате плохой видимости капитан не высадил пассажиров в столице Турции, а направил лайнер в объезд, что пришлось не по душе знаменитости.

1 января Орбакайте провела в море, а 2-ого числа звезда в соцсетях заявила, что пассажиров должны были высадить на рассвете, но они находятся не возле Стамбула, а на противоположном берегу.