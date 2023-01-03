США вернули Египту украденный ранее саркофаг древнего жреца

Артефакт был украден из некрополя Абу-Сэр, что к северу от Каира. После этого его контрабандой ввезли в США через Германию.

Деревянный саркофаг, который до недавнего времени был экспонатом Хьюстонского музея естественных наук, вернулся на свою историческую родину - в Египет. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Associated Press, это стало возможным после того, как власти США выяснили, что артефакт был получен незаконным путем несколько лет назад.

Репатриация стала частью программы правительства Египта, призванной прекратить торговлю украденными древностями. В 2021-м году власти страны вернули в Египет 5300 украденных ранее предметов со всего мира.

Представитель Верховного совета древностей страны Мостафа Вазири заявил, что саркофаг относится к позднему династическому периоду древнего Египта. Точнее - эпохе последних не-эллинистических фараонов, которая исчисляется с 664 г. до н.э. и до пришествия Александра Македонского в 332 г. до н.э.

Вазири уточнил, что высота саркофага почти 3 метра, его поверхность ярко окрашена. По одной из версий, он мог принадлежать древнему жрецу по имени Анхенмаат.

Раритет был передан в Каире поверенным в делах США в Египте Даниэлем Рубинштейном,

Передача произошла через 3 месяца после того, как окружная прокуратура Манхэттена выяснила, что саркофаг выкрали из некрополя Абу-Сэр, что к северу от Каира. После этого его контрабандой ввезли в США через Германию в 2008 году.

«Мы рады, что объект будет возвращен в Египет, которому он принадлежит по праву», - подчеркнул прокурор Манхэттена Элвин Брэгга.