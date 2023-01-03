Елена Малышева раскрыла секрет личного счастья и профессионального успеха

Ученая и телеведущая призналась, что она жива до сих пор только потому, что врач, потому что у нее большой букет болезней.

Звёздный врач России Елена Малышева, ведущая телепередачи "Жить здОрово" сегодня очень популярна. 61-летняя теледоктор - автор 50-ти научных работ. Она является доктором медицинских наук, кардиологом, врачом-терапевтом, педагогом, профессором Московского государственного медико-стоматологического университета.

"Я жива лишь потому, что врач. Я очень аллергична, периодически возникает отёк Квинке, из-за которого начинаю задыхаться, а счет идет на минуты. Но, благодаря медобразованию, знаю как реагировать и предотвращать эти симптомы," - отметила Малышева.

В 2000-м году звезда основала Благотворительный фонд поддержки достижений в области медицины "Призвание". Она также основала бренд "Диета Елены Малышевой", сеть клиник "Медицинский центр Елены Малышевой" и информационный портал "Здоровье с Еленой Малышевой".

Состоялась она и в личной жизни. С будущим мужем Елена Шабунина (девичья фамилия) познакомилась во время учебы в аспирантуре в Москве. Игорь Малышев, как выяснилось, приметил Елену, когда та участвовала в КВН. Но окончательно она сразила поклонника своим страстным чтением стихотворения Маяковского о советском паспорте.

Вместе они уже больше 35 лет, воспитали двоих сыновей. Старший Юрий продолжил династию медиков (сама Елена тоже родилась в семье медиков), стал врачом. Удивительно, что у четы Малышевых действительно родились два сына. Младший выбрал профессию юриста. Оба живут и работают в США.

Елена Малышева уже - трижды бабушка, которая любит внуков и знает, как их лечить и воспитывать.