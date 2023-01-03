Четверка советских фильмов, получивших статус блокбастера в западных странах

Многие шедевры советского киноискусства смогли в свое время по достоинству оценить на Западе. Эти 4 фильма произвели настоящий фурор "за бугром" и стали в буквальном смысле блокбастерами. И до сих пор западные зрители их ценят и любят.

Четыре самых кассовых советских фильма, которые произвели сильное впечатление на западную публику.

"Летят журавли"

Режиссер - Михаил Колатозов, дата выхода - 1957 год. Единственная советская картина, получившая Золотую ветвь кинофестиваля в Каннах.

Фильм с самыми высокими кассовыми сборами, получивший Гран-при Каннского фестиваля.

Во Франции этот кинопроект и сегодня включен в сотню лучших фильмов.

Режиссеру после выхода фильма постоянно приходили заграничные письма, рассуждающие о "загадочной русской душе".

А исполнительница главной роли Татьяна Самойлова получила немало лестных предложений о съемках в Голливуде.

При этом в Советском Союзе фильм был воспринят совсем иначе.

Никита Хрущев сравнивал его героиню с продажной женщиной, из-за чего Самойлова оказалась в опале, ее отказывались выпускать за границу.

"Морозко"

Режиссер - Александр Роу, дата выхода - 1964 год. Фильм-сказка, который в Чехии и Словакии принято показывать перед Новым годом (можно сравнить с "Иронией судьбы" в России).

Есть мнение, что чешский дубляж кинокартины получился даже лучше оригинальной версии.

В 2000 году В Чехии появилась компьютерная игра-квест по мотивам этой киноистории "Приключения деда Мороза, Ивана и Насти", проект принадлежит студии Bohemia Interactive Studio.

В Братиславе и сегодня можно посмотреть шикарную ледовую постановку - традиционный мюзикл "Морозко" с актерами-фигуристами.

"Мама"

Режиссер - Элизабета Бостан, дата выхода - 1976 год. В главных ролях - Михаил Боярский и Людмила Гурченко. Если определять жанр картины, то это скорее будет детский рок-мюзикл.

Это был совместный советско-румыно-французский кинопроект, где актеры говорили и пели сразу на трех языках. За рубежом фильм имел бешеный успех.

Сегодня "Мама" - обязательный элемент новогодней развлекательной кинопрограммы в Норвегии. Норвежцы увидели картину впервые в 1984 году и с тех пор влюбились в нее.

С 2003 года государственный телеканал Норвегии показывает этот фильм в новогоднюю неделю ежегодно.

"Москва слезам не верит"

Режиссер - Владимир Меньшов, дата выхода - 1079 год. Фильм получил "Оскара" в 1981 году в номинации "Лучший иностранный фильм".

Как утверждала кинокритик Джейн Франклин, кинотеатры в Америке были набиты битком во время проката картины.

Фильм смог развеять навязанные американцам шаблонные представления о русских, как о "коммунистических роботах" и показал живые человеческие чувства, свойственные советским людям.

Американский президент Рональд Рейган несколько раз пересмотрел картину и дал свое личное одобрение.