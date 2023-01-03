«Страна.ua»: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, сообщают о взрывах

Украинские СМИ сообщают, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Днепропетровске слышны взрывы.

Во вторник после полудня, 3 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны», со ссылкой на местные Telegram-каналы, заявляют, что в городе Днепропетровск прогремели мощные взрывы, однако официальной информации о «прилётах» нет.