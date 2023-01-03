Автор песни «К черту любовь» Олег Влади подал на Светлану Лободу в суд

Кроме певицы, ответчиком выступил также один из крупных в России онлайн-кинотеатров, где два года назад состоялась трансляция сольного концерта Лободы.

Песни Олега Влади исполняют популярные артисты. Он писал для Аллы Пугачёвой, Кристины Орбакайте, Сергея Лазарева, Лолиты и других звезд. Сотрудничал композитор и со Светланой Лободой: для нее был написан трек «К черту любовь».

Эта композиция вошла в альбом артистки «H2LO», который вышел в свет в 2017 году. Она имела большой успех, сообщает Космополитен.

30 декабря 2022 года суд по интеллектуальным правам зарегистрировал заявление от Влади. Ответчиками названы Лобода и один из крупных онлайн-кинотеатров России, где в 2020 году на платформе состоялась трансляция сольного концерта Светланы.

Это не первая претензия Влади к вещателю. В октябре минувшего года композитор судился с Первым каналом. Ему не понравилось то, что его фамилия не была указана в титрах программы «Золотой граммофон», шоу «Сегодня вечером» и «Пусть говорят». Олег оценил моральный ущерб в 1,5 миллиона рублей.

В нынешней ситуации в качестве ответчика есть еще и певица. Заседание может пройти без ее присутствия. Но, как уточняет издание, результаты суда в таком формате будут иметь особый характер.

«Достаточно просто уведомить исполнительницу о рассматриваемом деле. Больше того - в процессе необязательно даже появление адвокатов либо представителей певицы, суд вынесет решение и без них. Но действовать оно будет только на территории России.

Таким образом, если автор захочет запретить Лободе исполнять свою песню, за рубежом Светлана не обязана выполнять это требование», — пояснил адвокат Андрей Алешкин.

А онлайн-кинотеатру в случае победы композитора придется выплатить Олегу Влади компенсацию. Ее размер может составить несколько миллионов рублей.