Эксперты подсказали, какие продукты нужно есть людям с гипертонией

Для здоровья важно питаться так, чтобы артериальное давление оставалось в норме. Есть продукты, которые помогают решить эту задачу.

Одна из причин развития гипертонии - избыток соли в продуктах. Потому при повышении давления нужно снизить ее употребление и как меньше солить еду. Кроме того, стоит отказаться и от обилия специй.

Диетологи советуют составить правильное меню, в котором много фруктов, орехов и семян.

Эксперты рекомендуют исключить из рациона рафинированные углеводы, которые содержатся в пасте, хлебе, белом рисе.

А вот продукты, богатые калием, должны быть королями стола, потому что он помогает выводить из организма лишнюю соль.

Этот минерал в большом количестве содержат лосось, белая фасоль, томатная паста, сладкий картофель, бананы. Потому гипертоникам очень важно регулярно их употреблять.