Режиссер Дмитрий Крымов попал в больницу с ожогами после пожара в его нью-йоркской квартире

Среди причин возгорания называется короткое замыкание и неисправность электроприборов.

Театральный режиссер Дмитрий Крымов, покинувший Россию после начала СВО, пострадал в результате пожара в своей нью-йоркской квартире. Он госпитализирован с серьезными ожогами (около 50 процентов) и отравлением угарным газом. Как уточняет Сплетник.ру, пострадала также и жена Крымова Инна.

Как пишет МК, квартира режиссера полностью сгорела.

Инцидент случился еще в конце декабря, однако в широком доступе информация появилась недавно. Среди причин возгорания называется короткое замыкание и неисправность электроприборов.

"Инна и Дмитрий попали после пожара в одну из лучших больниц города. Инна уже выписалась, и сейчас находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий пока остается в больнице, он в процессе восстановления", — отмечено в сообщении Krymov Lab NYC.

После начала СВО обладатель пяти "Золотых масок" выехал США, где ставит спектакль "Вишневый сад" в театре Wilma в Филадельфии. В декабре также премьеры спектаклей Крымова прошли в Нью-Йорке в экспериментальном театральном пространстве La MaMa.

68-летний режиссер осудил действия РФ на Украине и заявил, что возвращаться пока не намерен. В России его спектакли вычеркнули из репертуара.