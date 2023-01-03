Режиссер Дмитрий Крымов попал в больницу с ожогами после пожара в его нью-йоркской квартире
Среди причин возгорания называется короткое замыкание и неисправность электроприборов.
Театральный режиссер Дмитрий Крымов, покинувший Россию после начала СВО, пострадал в результате пожара в своей нью-йоркской квартире. Он госпитализирован с серьезными ожогами (около 50 процентов) и отравлением угарным газом. Как уточняет Сплетник.ру, пострадала также и жена Крымова Инна.
Как пишет МК, квартира режиссера полностью сгорела.
Инцидент случился еще в конце декабря, однако в широком доступе информация появилась недавно. Среди причин возгорания называется короткое замыкание и неисправность электроприборов.
"Инна и Дмитрий попали после пожара в одну из лучших больниц города. Инна уже выписалась, и сейчас находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий пока остается в больнице, он в процессе восстановления", — отмечено в сообщении Krymov Lab NYC.
После начала СВО обладатель пяти "Золотых масок" выехал США, где ставит спектакль "Вишневый сад" в театре Wilma в Филадельфии. В декабре также премьеры спектаклей Крымова прошли в Нью-Йорке в экспериментальном театральном пространстве La MaMa.
68-летний режиссер осудил действия РФ на Украине и заявил, что возвращаться пока не намерен. В России его спектакли вычеркнули из репертуара.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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