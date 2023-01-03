Меладзе наконец прокомментировал скандал со своим участием в Дубае
Валерий Меладзе высказался по поводу скандала со своим участием в Дубае, когда он продолжил лозунг "Слава Украине!".
Валерий Меладзе высказался относительно скандала со своим участием после публикации видео, где он продолжает фразу поклонника "Слава Украине!" в Дубае.
Исполнитель вышел на связь с фанатами после обрушившейся на его голову критики.
Он сообщил в соцсетях, что уже в течение 9 месяцев живет с "ощущением тяжести и горя", указав, что 2 народа, которых он любит всем сердцем, не могут не враждовать между собой.
Меладзе утверждает, что мечтает лишь об одном, чтобы между украинцами и россиянами установилось согласие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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