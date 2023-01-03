Болгария отказалась от российского газа и подписала соглашение с Турцией

Болгария получит доступ к газовой инфраструктуре своего турецкого соседа в соответствии с соглашением, подписанным во вторник в Софии, направленном на диверсификацию.

«Это позволит нам покупать газ у всех международных производителей и разгружать его в Турции, где его забор лучше всего подходит для нас с точки зрения логистики», — сказал исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Россен Христов.

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, контракт рассчитан на следующие тринадцать лет и может касаться до 1,5 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), транспортируемых в год, т.е. половины потребности Болгарии.

Соглашение между болгарским государственным газовым оператором Bulgargaz и турецкой государственной газовой компанией Botas обеспечивает доступ к обоим терминалам и турецким транзитным сетям, а также «повысит безопасность поставок по всему Балканскому региону», добавил он.