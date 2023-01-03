Приговоренный за убийство трансгендер станет первым казненным в 2023 году в США

APS
2023-01-03 18:57

Во вторник, 3 января, в США впервые казнят приговоренного к смертной казни трансгендера, сообщили судебные власти штата Миссури.

Если губернатор штата Миссури не помилует приговоренного, 49-летняя Эмбер Маклафлин станет первым человеком, казненным в США в 2023 году. 

Она должна получить смертельную инъекцию за убийство, совершенное еще до смены пола.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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