Психологический феномен "Эффект Барнума", который заставляет людей верить в гороскопы

На самом деле объяснить веру людей в предсказания, гадания, хиромантию и прочую мистику довольно просто. Это лишь результат умелой психологической манипуляции, овладев приемами которой можно запросто стать экстрасенсом.

Финеас Тейлор Барнум жил в 19 веке и прославился как шоумен и владелец собственного цирка.

Он был известной личностью в мире американского шоу-бизнеса и без зазрения совести использовал в своем деле всевозможные мистификации, обманывая людей направо и налево.

Посетители его шоу могли узнать, что их ждет в будущем. Именно благодаря феномену, который впоследствии был назван "эффектом Барнума" люди охотно верили в любые предсказания и ни разу не обвинили Барнума в мошенничестве и шарлатанстве.

Суть эффекта Барнума: люди способны давать высокую оценку описаниям своей личности, если думают, что эти описания составлены индивидуально для них, при этом все представленные данные - лишь общие расплывчатые фразы, легко применимые к любому человеку.

Действительно, в каждом гороскопе любой человек найдет что-то для себя и о себе. Обязательно что-нибудь из предложенных описаний да совпадет с настоящими характеристиками личности.

Главное - правильно трактовать написанное. Если сказано - вы перенесли тяжелую потерю, каждый вспомнит что-то свое и обязательно найдется какая-нибудь потеря у каждого (смерть близкого, потеря работы, кража денег, ссора с другом или банальная потеря ключей от машины).

Умело составленные гороскопы кажутся людям правдивыми, потому что они уверены, что эти гороскопы "заточены" именно под них.

Особенно нравится читать описания, которые дают позитивную характеристику черт личности. Все любят лесть, она ослепляет и мешает людям мыслить трезво и здраво.

И это сильнейшее оружие шарлатанов. Люди с радостью найдут у себя подтверждение всевозможных явных достоинств и скрытых талантов.

Изучением эффекта Барнума занимался психолог Бертрам Форер. В 1948 году он провел простой эксперимент, наглядно объяснивший, как действуют на людей гороскопы и предсказания.

В ходе исследования неоднократно подтвердилось: мнимые астрологи и гадалки активно используют в своей работе именно феномен эффекта Барнума.

Профессор раздал студентам описания их личности, якобы составленные им индивидуально для каждого.

После ознакомления с написанным на листке все студенты должны были оценить, насколько описания совпадают с их настоящими характеристиками.

Оценивать надо было по пятибалльной шкале. В итоге средняя оценка теста была 4,26.

Оказалось, что все студенты получили один и тот же текст с общими расплывчатыми описаниями, и каждый нашел в них высокий процент подходящих для себя совпадений.

Вывод: чтобы люди поверили вашим предсказаниям, надо убедить их в своем непререкаемом авторитете, заставить их верить, что все описания составлялись в индивидуальном порядке, и, конечно же, не забывать про лесть - чаще и больше говорить людям приятные вещи о них самих.