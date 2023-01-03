FT: в мире формируется новый энергетический порядок из-за действий Китая

Издание Financial Times со ссылкой на британских экспертов сообщает, что в случае покупки Китаем нефти в странах Персидского залива за юани в мире сформируется новый энергетический порядок.

Сейчас Китай наращивает покупки сырой нефти у Венесуэлы, Ирана, России, некоторых африканских стран.

В декабре китайский лидер Си Цзиньпин встретился с главами государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и заявил о готовности его страны платить им в юанях.

По мнению экспертов, ССАГПЗ вместе с Китаем могут организовать разведку и добычу нефти в Южно-Китайском море.