Украина анонсировала создание децентрализованной энергосистемы
2023-01-03 20:13
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране будут строиться малые электростанции.
По его словам, это позволит обеспечить децентрализацию украинской энергетической системы.
Шмыгаль также напомнил об актуальности декарбонизации энергетики, зеленой трансформации.
Он отметил, что Украина будет вкладывать средства в наращивание добычи газа, а также активнее использовать потенциал ветровой, солнечной энергии, водородных технологий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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