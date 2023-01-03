Украина анонсировала создание децентрализованной энергосистемы

Психологический феномен "Эффект Барнума", который заставляет людей верить в гороскопы

На самом деле объяснить веру людей в предсказания, гадания, хиромантию и прочую мистику довольно просто. Это лишь результат умелой психологической манипуляции, овладев приемами которой можно запросто стать экстрасенсом.

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