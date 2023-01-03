Берлин официально отклонил требование Польши о репарациях за Вторую мировую войну
Правительство Германии официально отклонило просьбу Варшавы о переговорах о возмещении ущерба, понесенного Польшей во время Второй мировой войны, сообщило во вторник (3 января) МИД Польши.
«По мнению правительства Германии, дело о репарациях и компенсации военного ущерба остается закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому поводу», — говорится в заявлении министерства, опубликованном после получения официального ответа из Берлина.
Ранее Польша потребовала репарации за ущерб, причиненный нацисткой Германией с 1939 по 1945 годы.
Ущерб был оценен в 1,3 триллиона евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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