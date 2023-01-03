Берлин официально отклонил требование Польши о репарациях за Вторую мировую войну

Правительство Германии официально отклонило просьбу Варшавы о переговорах о возмещении ущерба, понесенного Польшей во время Второй мировой войны, сообщило во вторник (3 января) МИД Польши.

«По мнению правительства Германии, дело о репарациях и компенсации военного ущерба остается закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому поводу», — говорится в заявлении министерства, опубликованном после получения официального ответа из Берлина.

Ранее Польша потребовала репарации за ущерб, причиненный нацисткой Германией с 1939 по 1945 годы.

Ущерб был оценен в 1,3 триллиона евро.

