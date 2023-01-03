Сон в обнаженном виде гораздо полезнее отдыха в нижнем белье или пижаме
Психолог Сара Брюэр одобрила результаты исследований Национального фонда по проблемам сна в США, которые подтвердили пользу ночного отдыха без одежды.
У обнаженного сна обнаружилось много плюсов. Согласно опросам, проведенным National Sleep Foundation, лишь треть мужчин и одна пятая женщин практикуют сон без одежды.
Делают они это из личных предпочтений и для собственного удобства, считая такой сон максимально комфортным.
Доктор Сара Брюэр, психолог со стажем, привела ряд аргументов в пользу "голого" сна.
Когда приходит время для сна, организм сам регулирует и "выставляет" комфортную для отдыха температуру тела. Надевая на себя одежду, человек сбивает этот действующий веками механизм.
Получается перегрев, который плохо отражается на качестве сна. Давно уже доказано, что спать в прохладной комнате лучше, чем в жаркой.
Сон без одежды полезен для мочеполовой системы. У мужчин повышается выработка тестостерона и улучшается качественный состав спермы.
Женщины , которые спят голыми, реже болеют женскими болезнями.
Комфортный сон при оптимальных температурных условиях позволяет хорошо выспаться и обеспечивает качественный отдых для мозга.
А значит днем хорошо отдохнувший человек будет менее подвержен стрессу.
Цепочку можно продолжить - благополучные люди менее склонны к обжорству и сохраняют стройность фигуры.
Кожа людей, которые спять нагишом, лучше выглядит, чем у тех, кто спит в пижаме или сорочке.
Когда на теле нет тесемок, завязок, пуговиц, резинок, застежек, стесняющих кровообращение, тогда клетки быстрее регенерируются и кожа выглядит моложе и здоровее.
Естественно, те люди, которые спят обнаженными, не испытывают проблем с интимной жизнью. Голая кожа партнера - самый мощный афродизиак во всем свете.
Пары, спящие обнаженными, чаще занимаются сексом и чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными.
Отношения у них всегда будут более гармоничными, а союз - более крепким.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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