Сон в обнаженном виде гораздо полезнее отдыха в нижнем белье или пижаме

Психолог Сара Брюэр одобрила результаты исследований Национального фонда по проблемам сна в США, которые подтвердили пользу ночного отдыха без одежды.

У обнаженного сна обнаружилось много плюсов. Согласно опросам, проведенным National Sleep Foundation, лишь треть мужчин и одна пятая женщин практикуют сон без одежды.

Делают они это из личных предпочтений и для собственного удобства, считая такой сон максимально комфортным.

Доктор Сара Брюэр, психолог со стажем, привела ряд аргументов в пользу "голого" сна.

Когда приходит время для сна, организм сам регулирует и "выставляет" комфортную для отдыха температуру тела. Надевая на себя одежду, человек сбивает этот действующий веками механизм.

Получается перегрев, который плохо отражается на качестве сна. Давно уже доказано, что спать в прохладной комнате лучше, чем в жаркой.

Сон без одежды полезен для мочеполовой системы. У мужчин повышается выработка тестостерона и улучшается качественный состав спермы.

Женщины , которые спят голыми, реже болеют женскими болезнями.

Комфортный сон при оптимальных температурных условиях позволяет хорошо выспаться и обеспечивает качественный отдых для мозга.

А значит днем хорошо отдохнувший человек будет менее подвержен стрессу.

Цепочку можно продолжить - благополучные люди менее склонны к обжорству и сохраняют стройность фигуры.

Кожа людей, которые спять нагишом, лучше выглядит, чем у тех, кто спит в пижаме или сорочке.

Когда на теле нет тесемок, завязок, пуговиц, резинок, застежек, стесняющих кровообращение, тогда клетки быстрее регенерируются и кожа выглядит моложе и здоровее.

Естественно, те люди, которые спят обнаженными, не испытывают проблем с интимной жизнью. Голая кожа партнера - самый мощный афродизиак во всем свете.

Пары, спящие обнаженными, чаще занимаются сексом и чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными.

Отношения у них всегда будут более гармоничными, а союз - более крепким.