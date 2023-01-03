ООН не располагает информацией о проведении украинского «мирного саммита»

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у организации нет информации о проведении «саммита мира», предложенного Украиной.

Он сказал журналистам, что ему нечего сообщить по данному вопросу, но пообещал информировать их в случае появления новостей.

Хак признал, что Украина пригласила генсека ООН Антониу Гутерриша выступить посредником на этом саммите.

При этом он подчеркнул, что сама ООН не имеет никакого отношения к проведению мероприятия.