ООН не располагает информацией о проведении украинского «мирного саммита»
2023-01-03 21:06
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у организации нет информации о проведении «саммита мира», предложенного Украиной.
Он сказал журналистам, что ему нечего сообщить по данному вопросу, но пообещал информировать их в случае появления новостей.
Хак признал, что Украина пригласила генсека ООН Антониу Гутерриша выступить посредником на этом саммите.
При этом он подчеркнул, что сама ООН не имеет никакого отношения к проведению мероприятия.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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