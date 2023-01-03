«Ленком» пригрозил подать в суд на Стаса Садальского из-за фейков об увольнении Александры Захаровой

71-летний актер заявил, будто дочь Марка Захарова сняли с ролей в постановках исключительно по личным мотивам.

После смерти легендарного режиссера «Ленкома» Марка Захарова пошли разговоры об ухудшении отношений нового руководства театра и дочери худрука. В подтверждение этих слухов, во время постановки в честь юбилея театра актриса не вышла на сцену, сообщает СтарХит.

По версии актера Станислава Садальского, Александра Захарова стала жертвой интриг. 71-летний актер в одном из интервью заявил, что Александру Марковну убирают с ролей в спектаклях по личным мотивам.

«Сашу выперли… Варшавер выгоняет. Вся Москва говорит об этом. Я Саше сказал: не расстраивайся. Так будет не всегда. Это любимое выражение Людмилы Максаковой. У Саши раньше все было в порядке. И ей надо было понимать, что так будет не всегда… Сейчас у нее другая жизнь. И так тоже будет не всегда», — заявил артист в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

Руководство театра решило объясниться. Оно уточнило, что Захарова не завершила карьеру и по-прежнему работает в «Ленкоме», она появляется в постановках и получает жалование, включая полагающиеся ей социальные выплаты.

«Может, Садальский выдает действительное за желаемое, но Александра Марковна продолжает играть в спектаклях театра „Вишневый Сад“ и „Женитьба Фигаро“. Она получает приличную зарплату в 158000 рублей в месяц, а также пенсию и ежемесячную надбавку 30000 рублей как народная артистка РФ», — заявили в театре.

Там также отметили, что намерены подать в суд на Садальского за распространение ложной информации.

В «Ленкоме» также уточнили причину, по которой Александра Марковна не появится в новом сезоне в спектакле «Женитьба», потому что возраст артистки не подходит для роли купеческой дочери на выданье.

«К сожалению, Агафью Тихоновну в «Женитьбе» Александра Марковна Захарова с нынешнего сезона действительно не играет. Играть невесту на седьмом десятке, даже в гоголевской пьесе, не очень ловко. Зачем обманывать зрителя? Разве что уподобляться Садальскому и компании. Однако это не «по-ленкомовски», — подытожила администрация.

Свое слово сказал и Варшавер. «Еще раз повторю: никто Александру Марковну не увольнял. Она работает, играет в двух спектаклях, — пояснил руководитель. — Думаю, Александра Марковна получает суммарно более 300 тысяч рублей в месяц. И говорить, что ее выгнали и она бедствует, осталась без средств к существованию, - некрасиво и подло».

Сама артистка переживает из-за сложных отношений с театром. По мнению звезды, отец, узнав о спорах, был бы в ярости.