Меладзе высказался о спецоперации после своей фразы «Героям слава!»

Валерий Меладзе рассказал в своем Telegram-канале о своем отношении к спецоперации России на Украине.

Он написал, что мечтает о согласии между народами и не хочет никого ненавидеть.

Певец отметил, что конфликт между странами вызывает у него ощущение тяжести и горя. Он также уточнил, что готов отдать все силы ради наступления мира.

Ранее появилась информация о том, что Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие поклонника «Слава Украине!» фразой «Героям слава!».