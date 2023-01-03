Bloomberg: Германия согласилась на передачу российских активов Украине
2023-01-03 21:18
Немецкое правительство готово передать Украине конфискованные активы России при соблюдении ряда условий.
Журналисты американской газеты Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщили, что власти ФРГ согласны с требованием Киева по передаче замороженных активов россиян в пользу Украины, однако Берлин пойдёт на такие меры в случае, если союзники Германии поступят аналогичным образом.
Также издание Bloomberg отметило, что глава немецкого МИДа Анналена Бербок настаивает, чтобы Россия возместила Украине часть ущерба, причинённого во время спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей