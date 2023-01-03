Bloomberg: Германия согласилась на передачу российских активов Украине

Немецкое правительство готово передать Украине конфискованные активы России при соблюдении ряда условий.

Журналисты американской газеты Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщили, что власти ФРГ согласны с требованием Киева по передаче замороженных активов россиян в пользу Украины, однако Берлин пойдёт на такие меры в случае, если союзники Германии поступят аналогичным образом.

Также издание Bloomberg отметило, что глава немецкого МИДа Анналена Бербок настаивает, чтобы Россия возместила Украине часть ущерба, причинённого во время спецоперации.