Путин подписал указ о новых социальных гарантиях для военнослужащих РФ

3 января Владимир Путин ратифицировал президентский указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий российским военнослужащим.

Вечером 3 января Владимир Путин подписал указ, который постановляет предоставить военнослужащим, полицейским, росгвардейцам и членам их семей дополнительные социальные гарантии в связи с периодом проведения специальной военной операции на территории Украины.

Новый указ Путина предполагает, что семьи получивших ранение россиян-военных смогут претендовать на компенсацию от правительства в размере трёх миллионов российских рублей.

Также в указе Владимира Путина фигурирует информация о том, что близкие родственники погибших в ходе спецоперации смогут получить 5 миллионов рублей от правительства.