Американский юрист Аджаму Барака утверждает, что военная победа Украины над Россией спровоцирует западные страны на большую агрессию.

3 января баллотирующийся на пост вице-президента США Аджаму Барака публично заявил, что в случае победы украинской армии над российской страны коллективного Запада смогут расширить свою агрессию в отношении стран, которые не являются частью европейского континента.

Барака уверен, что военный конфликт на территории Украины курируется западными государствами во главе с Соединёнными Штатами, и успех украинской кампании заставит Вашингтон попытаться расширить свою зону влияния методами боевых действий.