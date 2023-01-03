Пьянство и половая распущенность: почему при Горбачеве не показывали «Иронию судьбы»

Полюбившийся миллионам, самый новогодний фильм каждый год традиционно показывают во время праздничной недели. И люди не устают его пересматривать. Но было время, когда картина была под запретом.

Когда к власти пришел Михаил Горбачев, фильм "Ирония судьбы" негласно оказался в числе запрещенных.

А ведь поначалу после выхода картины в 1976 году ее показывали очень часто. Особенно перед Новым годом.

Потом наступила длинная пауза, при Горбачеве фильм вышел на экраны лишь один раз - в 1989 году.

В опалу "Ирония" попала из-за своего сюжета и "аморального" поведения главных героев. Женя Лукашин напивается вдребезги и по пьяни полностью меняет свою жизнь.

Надя ведет себя как распутная легкомысленная дама, меняя мужчин, как перчатки, и уводя любимого у другой женщины. На лицо пропаганда пьянства и половой распущенности.

И это как раз в то время, когда в Советском Союзе активно проводилась кампания по борьбе с алкоголем. И аморальный образ жизни отнюдь не приветствовался.

Считалось, что такой фильм, научить граждан ничему путному не мог.

В 80-е годы такие картины, как "Греческая смоковница", "Эммануэль", "9 с половиной недель", "Калигула", "Последнее танго в Париже", "Турецкие наслаждения" считались порнографией.

За просмотр или хранение этих фильмов можно было угодить за решетку.

Вышедший в 1988 году фильм "Рэмбо-3" был под запретом, потому что главный герой воевал с советскими солдатами в Афганистане.

В фильме демонстрировалась 221 сцена насилия, в нем умирает 132 человека. Все это позволяло отнести боевик к категории особо жестоких.

В "черный список" попал и "Крестный отец", потому что он, по мнению МВД СССР, пропагандировал культ насилия.