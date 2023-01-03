Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Тайип Эрдоган планирует завтра провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

3 января официальный представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в пресс-релизе сообщил о том, что завтра, 4 января 2023 года, Тайип Эрдоган планирует провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Также на завтра у Эрдогана запланирован разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Калын не уточнил тему предстоящих переговоров Эрдогана с президентами России и Украины.