Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января
2023-01-03 21:35
Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Тайип Эрдоган планирует завтра провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
3 января официальный представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в пресс-релизе сообщил о том, что завтра, 4 января 2023 года, Тайип Эрдоган планирует провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Также на завтра у Эрдогана запланирован разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Калын не уточнил тему предстоящих переговоров Эрдогана с президентами России и Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко