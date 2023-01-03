Жест из TikTok помог девочке из США спастись от педофила

В Соединенных Штатах Америки одна смышленая несовершеннолетняя девочка спаслась от педофила, показав водителю соседней машины популярный спасительный жест из TikTok.

В США пропавшей без вести 16-летней девочке удалось спастись от похищения педофилом благодаря тому, что та показала водителю соседней машины жест, который ранее увидела в TikTok.

Ехавший рядом с автомобилем похитителя мужчина обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем — она повернула к нему ладонь, сжала большой палец и накрыла его остальными пальцами.

Он понял ее жестикуляцию и тут же позвонил в полицию.

В итоге правоохранители остановили автомобиль и задержали 61-летнего мужчину прямо на автомагистрали. На заднем сидении он вез похищенную несовершеннолетнюю девочку.

Пострадавшая рассказала, что проехала с похитителем ряд штатов.

Интересный факт: Владельцы китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничили время просмотра контента для детей младше 14 лет.

Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа недоступна.