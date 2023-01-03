Bloomberg: Германия назвала условия передачи замороженных российских активов Украине

Агентство Bloomberg сообщает, что германия готова передать замороженные активы России Украине.

Это произойдет, если будут решены все вопросы юридического характера, а союзники ФРГ поступят аналогичным образом.

В целом в Германии поддерживают требование Украины в части военных репараций, но решение по конфискации российских активов пока не принято.

Агентство отмечает, что за передачу российских активов на восстановление Украины выступает глава МИД Германии Анналена Бербок.