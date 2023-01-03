Bloomberg: Германия назвала условия передачи замороженных российских активов Украине
2023-01-03 22:46
Агентство Bloomberg сообщает, что германия готова передать замороженные активы России Украине.
Это произойдет, если будут решены все вопросы юридического характера, а союзники ФРГ поступят аналогичным образом.
В целом в Германии поддерживают требование Украины в части военных репараций, но решение по конфискации российских активов пока не принято.
Агентство отмечает, что за передачу российских активов на восстановление Украины выступает глава МИД Германии Анналена Бербок.
Опубликовано: Светлана Репина