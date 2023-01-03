Экс-представитель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов умер в возрасте 80 лет

Последний официальный представитель Верховного Совета при РСФСР Руслан Хасбулатов скончался на восемьдесят первом году жизни.

3 января представитель Чеченской республики в Госдуме Шамсаил Саралиев дал интервью российскому изданию ТАСС, где сообщил, что последний оставшийся сотрудник Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов сегодня умер во время нахождения на собственной даче в Подмосковье.

Известно, что церемония прощания с Хасбулатовым и его похороны состоятся в Грозном в грядущий четверг, в то время как прощание с политиком в Москве не запланировано.