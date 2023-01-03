RWE: первый танкер с газом из США пришел к новому терминалу в Германии
2023-01-03 23:32
Энергетическая компания RWE сообщает, что к новому немецкому терминалу пришел первый танкер со сжиженным газом из США.
Поставка осуществляется в рамках контракта с американской Sempra Infrastructure, рассчитанного на 2,25 млн тонн СПГ в год.
Газ с танкера перегрузят в плавучий терминал, где его переведут в газообразную форму и направят в газопроводную сеть ФРГ.
Первый терминал для приема сжиженного природного газа открылся в немецком Вильгельмсхафене в середине декабря.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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