МИД Сербии: уже десятая страна отозвала признание независимости Косово

Глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич в интервью изданию «Вечерне новости» рассказал, что десятая по счету страна отозвала признание независимости Косово.

Он не назвал государства, которые уже пошли на такой шаг, чтобы союзники этих стран не оказывали давление на них.

Дачич отметил, что власти Сербии активизировали свои усилия по отзыву признания Косово из-за нарушения Вашингтонских соглашений.

Согласно этим соглашениям, непризнанная республика не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.