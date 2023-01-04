О чем говорят люди во сне и почему это происходит

Разговоры во сне свойственны 5% взрослого населения планеты. У детей и подростков это случается чаще. На первый взгляд ничего страшного в этом нет. Однако нарушение сна может быть симптомом другого более серьезного расстройства.

Говорение во сне - это по-научному сомнилоквия. Как правило, эпизоды бывают непродолжительными (до 30 секунд), но частыми - иногда по несколько раз за ночь.

Разговоры бывают в виде диалога или монолога. Человек, говорящий во сне, проснувшись, все забывает. Иногда спящие люди начинают разговаривать на иностранном языке.

Предполагается, что разговоры во сне случаются чаще всего у подростков и детей после сильных переживаний или яркого насыщенного дня.

В этом случае нарушением такое явление считать не стоит. После полового созревания такие эпизоды прекращаются.

У взрослых они сохраняются очень редко и возникают после тяжелого рабочего дня, переутомления, пережитого стресса.

Иногда разговоры во сне сопровождают сомнамбулизм или лунатизм. Сомнилоквия может сопутствовать ночным кошмарам или связанному со сном расстройству пищевого поведения.

Ученые заметили, что разговоры во сне часто бывают у людей, которые страдают снохождением, ночным скрежетанием зубами, ночными кошмарами.

Если сноговорение проявилось внезапно и уже в зрелом возрасте, это может быть признаком болезни Паркинсона или начинающейся деменции.

Лечить сомнилоквию нужно, если она мешает спать соседям или является симптомом более тяжелого нарушения сна.

Никакого смысла в произносимых во сне словах нет. Человек не проговаривает свои скрытые мысли, какие-то тайны или секреты.

Сонная речь абсолютно бессвязна и спонтанна, не отражает отношение говорящего к кому-то из близких или к какому-то событию.

Это просто набор слов, 60% которого невозможно разобрать вовсе, а остальное - недоступно для понимания.

Как уменьшить вероятность разговоров во сне:

избегать стрессов в течение дня;

не пренебрегать умеренными физическими нагрузками;

прогуляться вечером на свежем воздухе и проветрить спальню;

принять на ночь расслабляющую ванну;

не нагружать мозг перед сном негативной информацией и плохими эмоциями; не есть на ночь, особенно тяжелую жирную и острую пищу;

отказаться от алкоголя и кофе перед отходом ко сну.