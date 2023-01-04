NYT: США разместили войска в непосредственной близости к Крыму
Издание The New York Times сообщает, что США перебросили 4700 солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынию.
Эти военнослужащие проводят тренировки неподалеку от Крыма. По информации журналистов, от этого места до мест хранения российских боеприпасов ракета может долететь всего за 7 минут.
Отмечается также, что американские военные направлены в Европу впервые со времен Второй мировой войны.
Военные проводят артиллерийские обстрелы, роют траншеи и запускают штурмовые вертолеты в рамках тренировок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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