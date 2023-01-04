В Белом доме рассказали, когда будут опубликованы результаты медосмотра Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты медосмотра Джо Байдена.

При этом она не назвала конкретную дату публикации материалов о здоровье американского президента.

Вместе с тем Карин Жан-Пьер подчеркнула, что врач Байдена считает, что президент здоров и весьма активен.

Джо Байдену исполнилось 80 лет 20 ноября. Ранее он говорил о том, что завершит свой медосмотр до конца 2022 года.