В Белом доме рассказали, когда будут опубликованы результаты медосмотра Байдена
2023-01-04 00:22
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты медосмотра Джо Байдена.
При этом она не назвала конкретную дату публикации материалов о здоровье американского президента.
Вместе с тем Карин Жан-Пьер подчеркнула, что врач Байдена считает, что президент здоров и весьма активен.
Джо Байдену исполнилось 80 лет 20 ноября. Ранее он говорил о том, что завершит свой медосмотр до конца 2022 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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