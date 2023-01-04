Замглавы МИД Мулярчик: Польша просит ООН помочь с получением военных репараций от Германии
2023-01-04 00:28
Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что его страна обратилась в ООН с просьбой помочь получить военные репарации от Германии.
Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного стране во время Второй мировой войны. Ранее Польша обратилась с аналогичной просьбой в ЮНЕСКО.
Кроме того, Польша направила обращение в Совет Европы с просьбой помочь получить репарации от ФРГ.
Мулярчик пояснил, что польская сторона хочет создания платформы для диалога с Германией, которая отказывается от ведения такого диалога.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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