Замглавы МИД Мулярчик: Польша просит ООН помочь с получением военных репараций от Германии

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что его страна обратилась в ООН с просьбой помочь получить военные репарации от Германии.

Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного стране во время Второй мировой войны. Ранее Польша обратилась с аналогичной просьбой в ЮНЕСКО.

Кроме того, Польша направила обращение в Совет Европы с просьбой помочь получить репарации от ФРГ.

Мулярчик пояснил, что польская сторона хочет создания платформы для диалога с Германией, которая отказывается от ведения такого диалога.