В США собираются впервые казнить трансгендерную женщину
2023-01-04 01:34
4 января в США должна состояться казнь 49-летней Эмбер Маклафин. Если ее не помилует губернатор штата Миссури, это будет первая казнь женщины-трансгендера.
Маклафин признали виновной в убийстве бывшей подруги в 2003 году. Казнь будет проведена при помощи инъекции.
На момент убийства Маклафлин еще не сделала операцию по смене пола. В 2006 году ее приговорили к смертной казни.
В 2016 году дело было пересмотрено. Но в 2021 году федеральный апелляционный суд снова вынес смертный приговор.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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