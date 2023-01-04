В США собираются впервые казнить трансгендерную женщину

4 января в США должна состояться казнь 49-летней Эмбер Маклафин. Если ее не помилует губернатор штата Миссури, это будет первая казнь женщины-трансгендера.

Маклафин признали виновной в убийстве бывшей подруги в 2003 году. Казнь будет проведена при помощи инъекции.

На момент убийства Маклафлин еще не сделала операцию по смене пола. В 2006 году ее приговорили к смертной казни.

В 2016 году дело было пересмотрено. Но в 2021 году федеральный апелляционный суд снова вынес смертный приговор.